Minikler ara tatilde futbola doyacak - Son Dakika
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Minikler ara tatilde futbola doyacak

13.04.2022 09:54
Minikler ara tatilde futbola doyacak

Pamukkale Belediye Başkanlığı, Denizli ASKF, Pamukkale Gençlikspor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Minikler 23 Nisan Futbol Şenliği Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Spor Merkezi'nde 12 Nisan 2022 tarihinde oynanan müsabakalarla başladı.

Pamukkale Belediye Başkanlığı, Denizli ASKF, Pamukkale Gençlik spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Minikler 23 Nisan Futbol Şenliği Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Spor Merkezi'nde 12 Nisan 2022 tarihinde oynanan müsabakalarla başladı.

Öğrencilere verilen bir haftalık arayı spor yaparak değerlendirmek ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamalarına renk katmak amacıyla düzenlenen "23 Nisan Minikler Futbol Şenliği" başladı.

2010-2011 yaş gruplarında 29 takımın, 2012-2013 yaş gruplarında ise 26 takımın kıyasıya mücadele edeceği futbol şenliğinde minik futbolcular futbola doyacak.

Futbol Şenliğinin açılışına Denizli ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Gençlik Hizmetleri İl ve İlçe Müdürlüğü temsilcileri, kulüp temsilcileri, antrenör, futbolcu ve aileleri katıldı. - DENİZLİ

Minikler ara tatilde futbola doyacak
Minikler ara tatilde futbola doyacak
Minikler ara tatilde futbola doyacak

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23 Nisan, Denizli, Futbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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