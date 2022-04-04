Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu - Son Dakika
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu

04.04.2022 11:56
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. ve son hafta müsabakaları tamamlandı.

Normal sezon sonunda 5-8. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru, play-off 5/8 etabı müsabakaları yapacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİHTÜRÜSAATMAÇSALON
8 Nisan Cuma1.Maç (Alt)15.00Kuzeyboru-Galatasaray HDI SigortaAksaray
8 Nisan Cuma1.Maç (Alt)15.00Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTTMimar Sinan
11 Nisan Pazartesi2.Maç (Üst)15.00Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru Burhan Felek Vestel
11 Nisan Pazartesi2.Maç (Üst)15.00PTT-Aydın Büyükşehir BelediyesporBaşkent
13 Nisan Çarşamba3.Maç (Üst) (Olursa)15.00Galatasaray HDI Sigorta-KuzeyboruBurhan Felek Vestel
13 Nisan Çarşamba3.Maç (Üst) (Olursa)15.00PTT-Aydın Büyükşehir BelediyesporBaşkent

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu - Son Dakika


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