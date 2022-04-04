Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/8 Etabı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. ve son hafta müsabakaları tamamlandı.
Normal sezon sonunda 5-8. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru, play-off 5/8 etabı müsabakaları yapacak.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|8 Nisan Cuma
|1.Maç (Alt)
|15.00
|Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta
|Aksaray
|8 Nisan Cuma
|1.Maç (Alt)
|15.00
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT
|Mimar Sinan
|11 Nisan Pazartesi
|2.Maç (Üst)
|15.00
|Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru
|Burhan Felek Vestel
|11 Nisan Pazartesi
|2.Maç (Üst)
|15.00
|PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Başkent
|13 Nisan Çarşamba
|3.Maç (Üst) (Olursa)
|15.00
|Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru
|Burhan Felek Vestel
|13 Nisan Çarşamba
|3.Maç (Üst) (Olursa)
|15.00
|PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Başkent
Kaynak: AA
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