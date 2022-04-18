Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı - Son Dakika
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı

18.04.2022 11:14
Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 ve 7-8 etabı ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 ve 7-8 etabı ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-6 etabında Galatasaray HDI Sigorta ile PTT, 7-8 etabında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kuzeyboru arasındaki oynanacak ikinci maçların programı şu şekilde:

TARİHTÜRÜSAATMAÇSALON
Yarın2.Maç15.00Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel
Yarın2.Maç15.00Aydın Büyükşehir Belediyespor-KuzeyboruMimar Sinan

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Kaynak: AA

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