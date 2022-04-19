Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika
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Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi

19.04.2022 15:43
Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi

Sivas'ta yapılan "Modern Pentatlon İl Birinciliği müsabakaları" sona erdi.

Sivas'ta yapılan "Modern Pentatlon İl Birinciliği müsabakaları" sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Modern Pentatlon İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "Modern Pentatlon İl Birinciliği müsabakaları" tamamlandı.

Olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistinde yapılan müsabakalar genç A, B kız erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. 12 sporcunun katılımıyla yapılan yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - SİVAS

Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi
Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi
Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi
Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi
Modern Pentatlon İl Birinciliği sona erdi

YORUMLAR
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Modern Pentatlon, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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