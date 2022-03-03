Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları yarın Bursa'da başlayacak - Son Dakika
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Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları yarın Bursa'da başlayacak

03.03.2022 23:53
Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları yarın Bursa'da başlayacak

Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları yarın Bursa'da başlıyor.

Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları yarın Bursa'da başlıyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-6 Mart tarihlerinde Bursa'da 101'i kadın 243 sporcu katılımı ile yapılacak.

Yarışların yüzme etabı Bursa TOHM'da, eskrim, koşu ve atış etabı ise Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışma, 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorileri için yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarını içeren dörtlü (tetratlon) etapta, 17 yaş altı kategorisi için yüzme, koşu ve atıştan oluşan 3'lü (triathle) etapta milli takım seçmeleri yapılacak ve ulusal sıralamalar belirlenecek.

Yarışın bir diğer ayağında ise 11, 13 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışacak sporcuların yüzme, koşu ve atıştan oluşan 3'lü (triathle) yarışlarıyla performans ve gelişim takipleri yapılacak.

19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisi sporcuları için son sıralamaları ortaya koyacak yarışlarda, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular da belirlenmiş olacak.

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Milli Takım, Türkiye, Yüzme, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları yarın Bursa'da başlayacak - Son Dakika


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