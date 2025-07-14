Modric, Milan ile Anlaştı - Son Dakika
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Modric, Milan ile Anlaştı

14.07.2025 21:11
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Luka Modric, Real Madrid'den ayrılarak Milan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, İtalya Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşme imzaladı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni adresi Milan oldu. İtalyan takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Modric, Tottenham ve Real Madrid takımlarının da formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 188 maçta forma giyen ve 28 gol atan Luka Modric, aynı zamanda takımın kaptanı ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Real Madrid, İtalya, Futbol, Milan, Yaşam, Spor, Son Dakika

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