Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika
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Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

A Milli Takım, Karadağ'ı 1-0 yenerek grup liderliğini elde etti, Montella futbolcularını tebrik etti.

12.10.2024 00:51
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SAMSUN (İHA) – A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyetle grup lideri oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Maçı kazanmayı hak ettik"

Grupta çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Vincenzo Montella, "Futbolcularımı tebrik ederim. Çok zorlu bir maç bekliyorduk. Güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip. Ona rağmen 29 şut attık. Maçı kazanmayı hak ettik, maçı domine ettik. 70'inci dakikada golü bulduk. Daha önce de bulabilirdik. O dakikadan sonra da maçı domine etmeye devam ettik, pozisyonlar ürettik. Kazandığımız için mutluyuz. Ortalarımızda kalite arttırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi alabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11'i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım" dedi.

Samsun'daki atmosfer ve 9 numara eksikliği sorularını da cevaplandıran Montella, "Samsun'da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. 1 senedir santrafor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika

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