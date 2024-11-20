Montella: Hedef A Ligi'ne çıkmak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Montella: Hedef A Ligi'ne çıkmak

Montella: Hedef A Ligi\'ne çıkmak

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Karadağ mağlubiyetinin ardından gelişime açık oyunculara vurgu yaptı.

20.11.2024 03:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mart ayında Uluslar A Ligi için play-off oynayacaklarını hatırlatarak, "Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız geliştikçe daha güçlü olacağız"

Vincenzo Montella, geleceği ile ilgili sorulan soruya, "Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi'ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız" yanıtını verdi.

"Bugün futbol maçı sahada yoktu"

Montella, son iki maçta kaybedilen puanlarla liderliğin kaçtığının hatırlatılması üzerine, "Galler maçı bizim şu ana kadar belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Topa sahipken, değilken, bulduğumuz pozisyonlar vardı, sadece gol atamadık. Belki de şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. Bugün futbol maçı sahada yoktu. Saha zemini şartları alışılmışın dışında, rakip de her şutta gol attı. Biz belki en kırılma anlarında bile gole yaklaşamadık. Oluşturduğumuz pozisyonlara rağmen gol atamadık, alışılmışın dışında bir maç oldu. Takımımla bugün daha fazla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler, tabii ki üzüntülüyüz, istediğimiz sonuç bu değildi. Daha farklı bir skor için sahaya çıkmıştık ama mart ayına kadar gelişime açık futbolculara sahibiz, onlar geliştikçe daha iyi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, alışılmışın dışına çıkardık"

Karadağ karşısında oyuncu tercihleriyle ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Samet'te sıkıntı yoktu, kurgusal anlamda oyun kurmakta bir sol ayaklıya ihtiyaç duyduğumuz için Emirhan'ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı, oyun kurgularımız da teknik kapasiteye dayalı. Bugün daha çok fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, görüntümüz alışılmışın dışına çıkan bir görüntü olurdu. O yüzden tercihlerimiz bu yöndeydi. Sadece fiziksel olarak başlasaydık ve kaybetseydik soru da aynı olurdu. Ama futbol böyle" dedi.

"Rakip önemli değil"

A Ligi play-off'undaki muhtemel rakipler Macaristan, Sırbistan, Belçika ve İskoçya hakkında gelen bir soru üzerine Montella şöyle konuştu: "Rakip önemli değil, sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, isteğimizi, ruhumuzu ve milletimizin sevgisini kaybetmemiz gerekiyor. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Rakip fark etmiyor, biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz."

"Çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz"

Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, " Hırvatistan'da bugünkü 11'e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi'ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Teknik Direktör, Milli Takım, Politika, Karadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Hedef A Ligi'ne çıkmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 03:16:26. #1.13#
SON DAKİKA: Montella: Hedef A Ligi'ne çıkmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.