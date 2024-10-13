Montella: İzlanda Maçı Anahtar - Son Dakika
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Montella: İzlanda Maçı Anahtar

Montella: İzlanda Maçı Anahtar

A Milli Takım teknik direktörü Montella, İzlanda karşısında kazanmanın önemine vurgu yaptı.

13.10.2024 20:35
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesi yaptığı açıklamada, neler yapmaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile oyunculardan Orkun Kökçü, İzlanda ile deplasmanda UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasının öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vincenzo Montella, yarınki karşılaşmanın grup için anahtar niteliği taşıdığını söyledi.

Montella, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Grup için anahtar bir maç. İzlanda'nın burada bize karşı tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz. Sonuçlara bakmaksızın söylüyorum, tarih bizden yana olmasa da neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Saha şartları ve atmosferden kaynaklı zorluklar olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Şartlara çok çabuk adapte olmalıyız, kendi özelliklerimizle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz bu şartlarda oynamaya daha alışık ama bu bizim için bir bahane değil. En fazla rüzgar bizi rahatsız edebilir, o da beni en çok rahatsız eden konudur" dedi.

"Yarın son kararımızı vereceğiz"

Montella, "Yarın için kadroda rotasyon düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben de bu konuyu düşünüyorum, kadroda düşündüğümden daha az değişiklik olabilir. Son bir antrenmanımız daha var, yarın son kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi. Montella, İzlanda'nın zayıf ve güçlü yanlarının sorulması üzerine, "Karşımızda organize bir takım bekliyorum, iki farklı baskı uygulayabiliyorlar. Galler maçında ilk yarıda biraz daha yumuşak, ikinci yarıda temaslı baskı kuran bir takım olduklarını gördük. Fiziksel takım olduklarını biliyoruz. Özellikle kendi evlerinde korner ve taç atışlarında etkili oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Atakan özellikleri belirgin bir futbolcu"

Montella, milli takım aday kadrosuna ilk kez çağırılan Atakan Karazor hakkında ise, "Atakan özellikleri belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı adapte olacak. Bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük. Kompakt hızlı paslaşmalarda kendi özellikleri belirgin bir futbolcu. Sade uzun paslarda biraz sıkıntı çekebilir" açıklamasını yaptı.

Orkun Kökçü: "İlki başaran jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız"

Milli futbolcu Orkun Kökçü de yarın İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek bir ilki başarmak istediklerini söyledi. Orkun Kökçü, İzlanda'ya karşı deplasmanda kazanamadıklarını takım içinde de konuştuklarını belirterek, "Bu maç öncesinde rahatız, bu zamana kadar iyi performanslar gösterdik, iyi sonuçlar aldık. Yarın da ilki başaran jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, İzlanda'ya yaptıkları uzun yolculuk ve hava şartlarının yarın için bahane olmadığını dile getirdi.

"Kerem'in gelişi ikimiz açısından iyi oldu"

Bir basın mensubunun "Kerem ile takım arkadaşı oldunuz. Bir araya gelişiniz performansınızı da arttırıyor gibi gözüküyor. Kerem ile uyumunuz hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna Kökçü, "Kerem'in gelişi ikimiz açısından iyi oldu. Kerem muhteşem bir oyuncu, onu uzun zamandır tanıyorum. Benfica'da da tam bir milli takım hissi gibi oldu. Kerem dışında da bir tane daha oyuncu var Zeki, o da Türkçe koşuyor, üçlü Türkçe konuşanlar grubu yaptık. Kerem'in gelişi benim performansım açısında da iyi oldu. Bu sene kendimi daha da evde hissediyorum. Performanslar artıyor, umarım daha da devamı gelir. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edebiliriz." yanıtını verdi.

Orkun Kökçü, Avrupa'da bazı futbolcuların yoğun maç trafiğinden şikayet ettiklerini hatırlatılması üzerine, "Daha genç bir oyuncuyum, 23 yaşındayım. Benim için bu tempoyu ağır hissetmiyorum. Daha çok maç oynadığımda kendimi daha hazır hissediyorum. Hemen hemen her maç oynuyorum, 3 günde bir maç oluyor. Benim için daha iyi, performansımın arttığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: İzlanda Maçı Anahtar - Son Dakika

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