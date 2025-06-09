Montella: Meksika maçı final gibi - Son Dakika
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Montella: Meksika maçı final gibi

Montella: Meksika maçı final gibi
09.06.2025 22:42
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Meksika maçının son derece önemli olduğunu vurguladı.

KUZEY Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD kampını Meksika maçını da kazanarak iyi bitirmeyi hedeflediklerini ve ardından eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası elemlerine odaklanmak istediklerini söyledi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 11 Haziran'da özel maçta Meksika ile karşılaşacak milli takımda Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı bizim için sezonun son maçı gibi düşünmemiz gerekiyor." diyerek değerlendirmelerine başlayan Montella, "ABD'ye sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Yarınki rakibimiz zorlu, son Concacaf'ı kazandılar. Yarın iyi bir rakip karşımızda, bu dönemi iyi bitirmek istiyoruz çünkü sonrasında tamamen eylüle konsantre olmak istiyoruz. Eylül bizim için çok önemli, grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Meksika güçlü takım, son Dünya Kupası'nı saymazsak 90'dan bu yana büyük turnuvalara katılan bir ekip. FIFA sıralamasında 17. sırada, Concacaf'ı kazandılar. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda bulmak şaşırtıcı olacak. Forvetleri takımla uyumlu. Son maçımıza nazaran daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak ve performansımızı göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Yarın kadroda değişiklikler görecek miyiz?" sorusunu, "Hazırlık maçlarını genel olarak kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var, son maçta iki oyuncumuz ilk defa forma giymişti bu maçta da belki ilk kez forma giyecek futbolcularımız olacak. Genel olarak çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, dengeli yapılmalı, bir oyun kurgusu varsa onun üzerinden geliştirip herkesi değerlendirmenin çok daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

"Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle ABD maçında forma giyemedi. Son durumu nedir? Yarın takımda eksik isim olacak mı?" sorusuna ise Montella, "Ahmed kesin dönüş yaptı antrenmanlara katıldı, sadece çözmemiz gereken Eren var sezon sonu olduğu için son maçı da çok iyi bitiremedi fiziksel olarak. Diğer futbolcuları da değerlendirmemiz gerekiyor, sezon sonu olduğu için hiçbir futbolcumu riske atmak istemiyorum, onların sağlığı benim için çok önemli." yanıtını verdi.

"Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum"

Montella, tüm milli maçlara final gibi hazırlandığını söyledi.

Meksika maçının da kendisi için "final" olduğunu anlatan Montella, "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maçlar beni duygusal anlamda uzun süre etkiliyor. Tatile iyi girmek istiyorum en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz ama dediğim gibi final gibi yaşıyorum." diye konuştu.

"13 Haziran 2002 tarihinde Dünya Kupası'nda sizin asistinizle Del Piero golü attı ve Meksika'yı yendiniz. Meksika'nın o günkü teknik direktörü bugün de Meksika'nın başında. O günü detaylı anlatabilir misiniz?" sorusuna ilişkin ise Montella, şu cevabı verdi:

"Unutmuş olduğum bir anıyı canlandırdın, o gün o maçta turu geçmiştik, biliyorduk başaracağımızı. Hatta garip bir şekilde asisti ben yaptım Del Piero'ya, tam tersi olması gerekirken, o günden sonra turu geçemememiz Kore'ye mağlup olmamız bizi çok üzmüştü. Kadromuz çok iyiydi, Del Piero, Vieri, Inzaghi, Totti, Cannavaro, Maldini, Nesta… Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. O Dünya Kupası bizim için çok acı bir hatıra olarak kaldı."

Orkun Kökçü: "Gruptan çıkacağımıza inanıyorum"

Milli futbolcu Orkun Kökçü, arkadaşlıklarının çok iyi olduğunu belirterek "Takımın havası çok iyi, herkes burada olmaktan mutlu, her zaman milli takıma gurur duyarak geliyoruz, birlikte olduğumuz için sevinçliyiz. ABD karşısında daha iyi oynayabilirdik, en iyi performansımız değildi ama kazandık en önemli şey buydu, yarın da kazanıp özgüvenli şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası eleme grubundaki şanslarının sorulması üzerine, "Rakipler güçlü İspanya'yı dün de gördük çok iyi oyuncuları var. Zor bir eleme grubu olacak ama kendimize güveniyoruz. Takım arkadaşlarım Avrupa'da ve Türkiye'de üst düzey performans gösteriyor. Kendimize güveniyoruz, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yarınki maçı iyi bitirip özgüvenli şekilde o maçlara hazırlanmaya çalışacağız. Zor maçlar ama her maçın önemli olduğunu düşünüyorum, tüm maçlara odaklanmamız gerek. Her maça ayrı ayrı bakıyorum ama İspanya'yı içeride ve Gürcistan'ı deplasmanda yenersek işimiz kolaylaşacaktır. Her maçın ayrı bir hikayesi var, her maça hazır olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orkun, eski takım arkadaşı Meksika'nın hücum oyuncularından Santiago Gimenez ile iyi arkadaş olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Montella: Meksika maçı final gibi - Son Dakika

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