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Montella: "Rakibin ceza sahasında 43 kere topla buluştuk" - Son Dakika

Montella: "Rakibin ceza sahasında 43 kere topla buluştuk"

14.02.2022 23:07
Montella: "Rakibin ceza sahasında 43 kere topla buluştuk"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası, "Rakibin ceza sahası içerisinde 43 kere topla buluştuk. Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama oluşmadı ağzımızda acı bir tat bıraktı" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası, "Rakibin ceza sahası içerisinde 43 kere topla buluştuk. Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama oluşmadı ağzımızda acı bir tat bıraktı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolcularını tebrik ederek, "Gösterdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Hiç kimse kaybetmek istemiyordu. Taraftarımızın da desteğiyle muhteşem atmosfer oluşturduk. Rakibin ceza sahası içerisinde 43 kere topla buluştuk. Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama oluşmadı ağzımızda acı bir tat bıraktı" diye konuştu.

"Kanat oyuncularımdan memnunum"

Takımın sağ ve sol kanat oyuncularından memnun olduğunu kaydeden Montella, "Sağ taraftan daha çok ürettiğimiz gibi gözükse de sol taraftan da ortalar açtığımız ataklar var. Biz iki bekimizi aynı anda çıkartmıyoruz. Rakibin sol beki çok yetenekli. O yüzden sağ kanattan atak yaptık. Oradan çok pozisyona girdik. Ancak hem Kaan hem de Alper'den memnunum" ifadelerini kullandı.

Rakip ceza sahasına 43 defa girdiklerini aktaran Montella, "İstatistik olarak baktığınızda ligin en iyi 4. defansı en iyi de 3. ofansif oyununa sahibiz. Girdiğimiz istatistiklere bakarsak bugün 43 kere ceza sahasına girdik. O pozisyonları çok iyi değerlendirseydik sonuç çok farklı olabilirdi" değerlendirmesini yaptı. - ADANA

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Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Beşiktaş, tat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Montella: 'Rakibin ceza sahasında 43 kere topla buluştuk' - Son Dakika Spor


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