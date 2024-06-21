Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'in durumunun belirsiz olduğunu söyledi. Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu söyleyen Montella, ''Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz'' dedi.

21.06.2024 22:36  Güncelleme: 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak Portekiz maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"

Mücadeleden beklentisini dile getiren Montella, "Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor. Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12" dedi.

"ARDA'YA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

Montella, Arda Güler hakkında son kararını yarın vereceğini belirterek "Yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Maça başlayıp başlamayacağına sonradan karar vereceğiz. Riski de hesaplayıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Montella\'ya \'\'Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?\'\' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Arda Güler, Portekiz, Türkiye, Ona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çoker: Aga bunun yaşindakiler takımı sırtliyor be abarymayın yaa neyin yorgunlugu bu 19 yansda adam belingham dediniz adam 20 yasnda 4 sezondur mac oynuo dortmunda realde bole aciklama mi olur yaa neyin yorgunlugu bu 6 2 Yanıtla

22:44 İstanbul’un göbeğinde kuduz şüphesi Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı
21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
18:28 İstanbul’da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da emekli polis memurunu öldüren ve film setine baskın yapan 10 kişi yakalandı
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 22:57:44. #1.11#
SON DAKİKA: Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement