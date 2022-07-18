Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti - Son Dakika
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Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti

18.07.2022 10:05

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed Fransız ekibine gidiyor. Sarı-kırmızılılar Nantes'dan gelen ilk teklifi kabul etmedi ancak Fransız ekibi teklifte yükseltmeye gidince Galatasaray oyuncunun transferini onayladı.

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor. Büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentileri karşılayamayan yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

NANTES'A GİDİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Mostafa Mohamed'e gelen ilk teklifi kabul etmedi. Ancak Fransız temsilcisi teklifini yükseltti. Sarı kırmızılılar da bu teklifi kabul etti. Mostafa Mohammed, totalde 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Nantes ekibine kiralandı. Galatasaray ayrıca bu transferden kiralama bedeli de alacak.

Mostafa Mohamed resmen takımdan ayrılıyor! Sarı kırmızılı ekip teklifi kabul etti
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Son Dakika Spor Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti - Son Dakika
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