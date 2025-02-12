Mourinho'dan Anderlecht Maçı Açıklamaları - Son Dakika
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Mourinho'dan Anderlecht Maçı Açıklamaları

Mourinho\'dan Anderlecht Maçı Açıklamaları

Mourinho, Anderlecht maçı öncesi tur atlamanın önemli olduğunu vurgulayarak motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

12.02.2025 16:21
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kendisi için önem taşıyan konunun ikinci maçın ardından tur atlamak olduğunu belirtti.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, ilk maçı iç sahada ya da deplasmanda oynamanın herhangi bir avantaj sağlamadığını söyledi.

Deplasman golü avantajının kalkmasının ardından iki ayaklı maçlara bakış açısının değiştiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Ben artık olaya 180 dakikalık tek maç olarak bakıyorum. Bu nedenle içeride ya da dışarıda oynamanın farkı yok. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maçtan sonra tur atlamış olmak. Ben ilk maçlarda çok rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçlardır." ifadelerini kullandı.

Takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle birçok insanın konuştuğunu ama bunu bilmeden yaptıklarını vurgulayan Mourinho, geçen sezona göre takımda şubat ayında yüzde 50 daha az sakatlık olduğunu dile getirdi.

Şu anda yaşanan sakatlıkların birçoğunun savunmada yaşanması sebebiyle insanların dikkatini çektiğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Sakatlanan oyunculardan biri stoper, biri kanat, biri orta saha olsaydı kimsenin dikkatini çekmezdi. Şunu da söyleyeyim; kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte ateşe atılmış olabilir ama benim dönemimde eğer bir ateş varsa ben o ateşe su atarım. Geçen sene de doktor suçlanmıştı. Ama suçlanması gereken futbol. Futbolcular artık daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyorlar. Sakatlıklarda pek çok faktör bir araya gelir. Tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos temas sebebiyle sakatlandı. Yusuf da darbe sebebiyle sakatlandı. İsmail, Çağlar ve Livakovic'in kas sakatlıkları oldu. Bunun tek bir sebebi yok, soğuk hava, zemin, yorgunluk buna etki edebilir. Ama demin de söyledim, kimse doktora dokunamaz."

"Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi?"

Jose Mourinho, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruya "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek Icardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki motivasyonuyla ilgili de konuşan Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? Avrupa'da zor bir lig aşaması geçirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Lyon ve Midtjylland'a karşı zor maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasından daha güzel bir şey olamaz. Duyguların yoğun olduğu her detayın önemli olduğu bir süreç olacak. Bundan daha büyük bir motivasyon yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de futbolun yapısıyla ilgili yaptığı konuşmaların eleştirilmesi hakkında açıklama yapan Mourinho, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Ama mevcut durumdan mutlu değilseniz, çoçuklarınızın bununla büyümesini istemiyorsanız tam tersini yaparsınız. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum, aynı zamanda bu ülke için de çalışıyorum. Burada para kazanıyorum ama harika bir ülkede görev yapıyorum, milyonlarca insan futbolu seviyor. Uzun süredir devam eden bir durum var ve bu durumdan mutlularsa zarar verdiğimi düşünürler. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar da, benim yurt dışında yarattığım etkinin yardım ettiğini düşünür."

Filip Kostic: "Yarın taraftarımızla birlikte çok şey başarabiliriz"

Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısına katılan Sırp futbolcu Filip Kostic, Anderlecht'le zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Lig aşamasını 10. sırada tamamlayan iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Kostic, "Yarınki maçta ilk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Her topu kazanma düşüncesiyle, pozitif düşünceyle sahada olacağız. Yarın alacağımız sonuç çok önemli çünkü haftaya yine aynı rakibe karşı önemli bir maça daha çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takıma geç katıldığı için UEFA listesinde isminin yer almadığını da hatırlatan Kostic, lig aşamasında her maçı tribünde izlemenin kendisi için çok zor olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lig aşamasındaki maçların hepsinde oynamış olmayı dilerdim. Takıma yardım edebileceğimi düşünüyordum. Tabii takım da bana yardım ediyor. Sürekli oynamak benim için önemli. Şimdi ilk Avrupa maçımı oynayacak olmamdan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız bize ekstra enerji veriyor. Birlik olmamız gerekiyor, yarın taraftarımızla birlikte çok şey başarabiliriz."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürle ilgili konuşan Kostic, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz çünkü final aşamasından uzaktayız. Adım adım bakmamız gerekiyor. Pozitif bir takımız, iyi oyuncularımız var. Büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü bu kulüp her şeyi kazanmayı hak eden bir yapıya sahip." açıklamasını yaptı.

Takım olarak kendi aralarında her şeyi konuştuklarını da sözlerine ekleyen Kostic, şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarımın ne istediğini çok iyi biliyorum. Çok fazla hava topuna çıkma imkanı yakalıyorlar. Benim de yapmam gereken şey iyi orta yapmak,. Bazen isabetsiz orta yapıyorum ama ben de kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda bunu daha iyi göreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Anderlecht Maçı Açıklamaları - Son Dakika

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