Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia - Son Dakika
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Spor

Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

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Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe\'nin yeni antrenörü için bomba iddia
28.05.2025 09:58
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Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe\'nin yeni antrenörü için bomba iddia
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Hatayspor'a karşı alınan farklı mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe'de Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin yeni hoca adaylarını belirlediği ve öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Mourinho ile yolları ayırmak için çözüm aradığı ve bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz Terzic ile masaya oturacağı ifade edildi.

Hatayspor'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'ya güvenin tamamen bittiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin yeni hoca adaylarını belirlediği ifade edilirken, öne çıkan bir isim bile var.

İLK ADAY EDIN TERZIC

Milliyet'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte kresini tamamen tüketti. Fenerbahçe henüz tazminat konusuna bir çözüm bulamasa da yeni hoca adaylarını belirledi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı.

Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Sarı-lacivertlilerin, Mourinho ile yolları ayırmak için çare aradığı bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz da Terzic ile masaya oturacağı iddia edildi.

Jose Mourinho, Edin Terzic, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayhan Tezcan:
    olmaz abim olmaz yabancılar artık başarılı olamıyor sistem malum takıma çalışıyor ne kadar iyi transfer yaparsan yap 3.4 hakem satın alın daha iyi 13 13 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Adam da illede kalacağım demiyor zaten. Verin 15 kağıdımı yoluma bakayım diyor. İmza attırırken düşünmediniz mi bunları??? 18 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    once bi adamin 30 milyonunu verin de sonra bakarsiniz. umit ozat gelsin seneye kurekte sampiyonluk garanti. 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sergen I alsınlar:)) 4 0 Yanıtla
  • Mustafa yunus Durusoy:
    TÜM OYUNLARI OYNAYAN, TFF İLE DANS EDEN, AĞZINA BAKLAVA ALAN, ADANA, KASIM PAŞA, BODRUM, ALANYA, RİZE MALLARINI ALAN... AMA OYUN KURANLARIN EN BÜYÜĞÜ, EN HAYIRLISI ALLAH'IN GÜCÜNÜ UNUTANLAR KİMİ GETİRİRSE GETİRSİN YENEMEYECEK 3 1 Yanıtla
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