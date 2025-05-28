Hatayspor'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'ya güvenin tamamen bittiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin yeni hoca adaylarını belirlediği ifade edilirken, öne çıkan bir isim bile var.
Milliyet'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte kresini tamamen tüketti. Fenerbahçe henüz tazminat konusuna bir çözüm bulamasa da yeni hoca adaylarını belirledi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Mourinho ile yolları ayırmak için çare aradığı bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz da Terzic ile masaya oturacağı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia - Son Dakika
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