Mourinho: Lille maçı zor olacak - Son Dakika
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Mourinho: Lille maçı zor olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak Lille maçının zor olacağını belirterek, 'Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız' dedi.

05.08.2024 19:18
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak Lille maçının zor olacağını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bugün karşılaşma için Fransa'ya hareket ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lugano mücadelesinde sakatlanan Fred ve takımın son durumu hakkında konuşan Mourinho, "Önemli bir sakatlığımız var; Fred'in yaşadığı sakatlık. 7 maç oynadık ve sadece 1 sakatlığımız oldu. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını yukarı çekiyorlar. Lugano maçının ardından bugüne kadar çok iyi hazırlandık, yarınki maça hazırız. Türkçe konuşabilmeyi isterdim, televizyonlarda neler konuşuluyor merak ediyorum, sosyal medyada neler yazılıyor bunları anlamıyorum. Bu transfer dedikodularının dışındayım. Fred yarın olmayacak ama diğer oyuncularımız var. Bir oyuncu sakat olduğu zaman diğer oyuncular için fırsat penceresi açılır. Oynayan oyuncular ellerinden geleni yaparlar, antrenmanlarda yaptıkları gibi. Ben sakinim, elimdeki oyuncularıma odaklanmak zorundayım. Transfer kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona 'hoş geldin' derim. Ben umutsuz değilim, öz güvenliyim, elimdeki oyuncuların en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Motivasyonum yarınki maç olacak"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sebebiyle sezonu erken açtıklarını vurgulayan Mourinho, "Bu benim için ilk defa olmuyor, Tottenham ile ön eleme oynadım. İlk defa Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası olduğu bir yazda sezonu erken açıyorum. Bu da işimizi iki kat zorlaştırıyor. Resmi maçlar oynuyorsunuz, Avrupa Şampiyonası'nda olan futbolcular farklı zamanlarda dönüyorlar. İçinde bulunduğumuz durum bu, ben bahane sunmayı sevmem. Yarın takımımız Fred'in yokluğunda daha iyi durumda olacak. Bazen sorarlar 'sezon içinde motivasyonunuz nedir?' Ben her zaman aynı şeyi söylerim, benim motivasyonum bir sonraki maçtır. Benim motivasyonum yarınki maç olacak" diye konuştu.

"Zor bir maç olacak"

Lille takımının oynadığı hazırlık maçlarını izlediklerini aktaran Portekizli teknik adam, "Yarın maçı kazanmayı bekliyorum. Kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. Sezon öncesi oynadıkları maçları ekibimle izledim. İyi bir takım, yeni bir hocaları var. Zor bir maç olacak bizim için ama onlar için de zor maç olacak" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız"

Fenerbahçe'nin prestiji için Şampiyonlar Ligi'nde yer almaları gerektiğine dikkat çeken Mourinho, "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de futbolcuların prestiji için eğer Şampiyonlar Ligi oynayabilirsek iyi olur. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz diye sorarsanız, her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Bana Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz derseniz, evet kazanabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde mi, Avrupa Ligi'nde mi oynamak isterseniz derseniz, Şampiyonlar Ligi derim. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız. Zor bir kura çektik. Biz de bu rakipler için zoruz. Saha içerisinde savaşacağız. Savaş derken Fransa - Arjantin Olimpik Oyunları'ndan bahsetmiyorum. Yarın güzel bir futbol müsabakasından bahsediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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