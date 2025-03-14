Mourinho: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, penaltılar sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Rangers maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda normal süresi ve uzatma bölümlerini 2-0 önde tamamladığı maçta İskoç ekibi Rangers'a penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Takımla gurur duyduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Yorumu bizi ilk maç sonrasında öldüren uzmanlara bırakıyorum. Bence kendilerince dürüst ama birazcık sert bir biçimde yorumlarını dile getirmişlerdi. Bugün de aynı şekilde dürüstçe yorumlarını yapacaklardır. Ben takımımla çok gurur duyuyorum. Siz saha içindeki tutum ve davranıştan bahsettiniz ama sadece bunlar değil. Oyun olarak da saha içerisinde açık ara farkla daha iyi olan taraf bizdik. Kafamdan geçirdiklerimi dile getiremem çünkü UEFA tarafından ceza almak istemiyorum. Umarım bu sene Avrupa'da başımıza gelenler Budapeşte'de oynanan finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir. Hem Lille maçında 120. dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, M. United maçı ve bugün burada olanlar ki VAR hakemi de dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı Pol van Boekel. Yapacak bir şey yok ama ben oyuncularım için çok üzgünüm. Tabii ki hayal kuruyordum ama daha önce bunu 5 kere başardım ama bu çocuklar daha önce hiç başaramadılar. Bunun hayalini kuruyorlardı. Onlar için, taraftarlarımız ve yönetimimiz için üzgünüm. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm ama yolumuza gülümseme ile devam etmeye çalışacağız. Kolay değil ama yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz"

Maçı penaltılarla kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Mourinho, "Penaltıyı kaçıran oyuncular durumu birazcık daha farklı hissedebiliyorlar ama ben bu durumu sevmiyorum. Kaybettiğimiz zaman hepimiz birlikte kaybediyoruz. Muhakkak penaltı kaçıran oyuncular yataklarına yattıklarında kafalarının içinde kaçırdıkları penaltı dönecektir. Aslında biz penaltılara da çalışmıştık. Sıralamaya oyuncular karar verdi. 6 ve 7. penaltıcılarımız da belliydi. Tadic bu sezon bütün penaltılarını atmıştı. Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta 'sıra bana ne zaman gelecek' diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz. Futbolda tek üzücü şey şu ki bu akşam VAR'ı kötü bir uyku çekeceğini düşünmüyorum. VAR hakemi muhtemelen sakince yemeğini yer ve rahat, sessiz bir gece geçirecektir. Muhtemelen bir sonraki hafta milli maçlar oynanırken büyük bir maçta görev alacaktır ama bizlerin kaybı bugün büyük. Oyuncuların ve benim bir hayalim vardı. Bu hayali birlikte kuruyorduk. Bugün hayallerimizi kaybettik. Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bugün çok iyiydik. Avrupa arenasında bu sezon çok fazla zorluk yaşadık. Listeye yazamadığımız oyuncular vardı. Mesela Oğuz Aydın bugün olsaydı, hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum. Kart sebebiyle pek çok Avrupa maçında cezalı oyuncularımız oldu. Avrupa'da 14, 15. maçımızı oynadık. Hayallerimiz vardı. Eleneceksek de bu şekilde elenmemizin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Başka takımlar gibi maç sonunda o gururu hissedemeyerek elenmektense bu şekilde elenmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün penaltılarla kazanmış ve bir üst tura çıkmış olsaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım. Yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL