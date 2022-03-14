MSKÜ atletleri Türkiye ikincisi - Son Dakika
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MSKÜ atletleri Türkiye ikincisi

14.03.2022 13:08
MSKÜ atletleri Türkiye ikincisi

Bursa'da düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takım halinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Bursa'da düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takım halinde Türkiye ikinciliği elde etti.

MSKÜ takımında bireysel olarak Şerife Uysal 60 metre engelli ve 200 metre yarışlarında Türkiye birincisi, Miray Nisa Ürün üç adım atlama yarışında Türkiye üçüncüsü, Derya Kaya 3 bin metre yarışında Türkiye üçüncüsü, Rahime Tekin ise 800 metre ve Bin 500 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı ayrıca bayrak takım yarışlarında 4x200 metre kategorisinde kadınlarda Türkiye şampiyonu, erkeklerde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Takım antrenörleri Doç. Dr. Gönül B. İrez, Öğretim Görevlisi Kamil Çetin takım halinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirttiler. - MUĞLA

MSKÜ atletleri Türkiye ikincisi
MSKÜ atletleri Türkiye ikincisi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversiteler, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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