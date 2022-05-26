Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika
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Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

26.05.2022 18:22
Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Abu Dabi'ye gitti.

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Abu Dabi'ye gitti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "İki etap kamp yapan milli takımımız, fizik, teknik ve psikolojik olarak hazır. Hedefimiz belli. Tüm takıma başarılar diliyorum. Türk sporu ve milli takımımıza destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoglu'na, bakan yardımcılarımıza, Spor Toto Teşkilat Başkan'ımız Bünyamin Bozgeyik'e, Spor Hizmetleri Genel Müdürü'müz Mehmet Baykan'a, genel müdür yardımcılarımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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