Mudanya'da Kiteboarding Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Mudanya'da Kiteboarding Coşkusu

Bursa'nın Mudanya ilçesi, kiteboarding tutkunlarının gözde mekanı oldu. Sporcular rüzgarda dans ediyor.

26.11.2024 17:14
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- Havada rüzgara, denizde dalgalara karşı meydan okuyorlar

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ayazma plajı, dünyada yeni gelişen bir spor dalı olarak gösterilen kiteboarding meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Dev dalgalara ve rüzgara meydan okuyan sporcular adeta denizde dans ediyor.

Geniş sahil ve sığ denizlerde yapılan kiteboarding, Bursa'da sadece şehrin batısında bulunan Mudanya ilçesi Ayazma Plajı'nda yapılıyor. Yapılması için 15 ila 30 knot arasında bir rüzgara ihtiyaç duyulan kiteboarding için; kite (uçurtma), bar (kontrol sistemi), harness (vücut askısı) ve board (uçurtma tahtası) malzemeleri gerekiyor. Türkiye'de özellikle Akyaka, Alaçatı, Urla ve Gökçeada bölgelerinde yapılan kiteboarding, dünyada yeni gelişen bir spor dalı olarak gösteriliyor. Yerli ve yabancı birçok meraklısının olduğu kiteboarding ile dev dalgalara ve rüzgara meydan okuyan sporcular adeta denizde dans ediyor.

Hobi olarak başladığı kitboardingi sevdirmek ve öğretmek adına videolar çekip paylaşan Alper Sevgili, "Kiteboard geniş sahillerde ve sığ denizlerde yapılan bir spor. Türkiye'de Akyaka, Alaçatı, Urla ve Gökçeada da yapılıyor. Bursa'nın Mudanya ilçesi Ayazma sahili kiteboard için uygun bir yer. Denizi sığ olduğu için güvenli bir kiteboard alanı sağlıyor. Kiteboard 4 parçadan oluşuyor. Kite (uçurtma), bar (kontrol sistemi), harness (vücut askısı) ve board (uçurtma tahtası) ile oluşmakta. Kite (uçurtma) 5-15 metre arasında boy boy uçurtmalar var. Bar, uçurtmayı kontrol ettiğimiz üzerinde ipler olan çubuğun adı. Harness, belimize bağladığımız kemerin adı. Board ise suyun üzerinde kaydığımız tahtanın adı. Bunların dışında bir de güvenlik ipimiz olan leash var. Leash, gerektiği anda uçurtmayı etkisiz hale getiren güvenlik ipi. Bir de uçurtmayı şişirmek için pompaya ihtiyacınız olacak. Kiteboard rüzgar oldukça yaz kış yapılan bir spor. 3 veya 5 milimetrelik wetsuit denilen giysi ile kışın rüzgar olduğunda bile yapılabilir. Kiteboard yapabilmek için 15 ila 30 knot arasında bir rüzgara ihtiyaç var. 15 knot altında veya 30 knot üstünde kiteboard yapmanızı önermiyorum. Kiteboard okullarda alacağınız 5 ila 10 saatlik eğitimlerle herkesin rahatça öğrenebileceğini eğlenceli bir spor. Yapılabilecek en güzel doğa sporlarından diyebilirim. Kiteboard ile hem denizin hem de rüzgarın gücünü aynı anda hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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