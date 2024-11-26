Mudanya'da Kiteboarding Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mudanya'da Kiteboarding Heyecanı

Mudanya\'da Kiteboarding Heyecanı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'kiteboarding' meraklıları için popüler bir mekan olan Ayazma plajı.

26.11.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ayazma plajı, dünyada yeni gelişen bir spor dalı olarak gösterilen kiteboarding meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Dev dalgalara ve rüzgara meydan okuyan sporcular adeta denizde dans ediyor.

Geniş sahil ve sığ denizlerde yapılan kiteboarding, Bursa'da sadece şehrin batısında bulunan Mudanya ilçesi Ayazma Plajı'nda yapılıyor. Yapılması için 15 ila 30 knot arasında bir rüzgara ihtiyaç duyulan kiteboarding için; kite (uçurtma), bar (kontrol sistemi), harness (vücut askısı) ve board (uçurtma tahtası) malzemeleri gerekiyor. Türkiye'de özellikle Akyaka, Alaçatı, Urla ve Gökçeada bölgelerinde yapılan kiteboarding, dünyada yeni gelişen bir spor dalı olarak gösteriliyor. Yerli ve yabancı birçok meraklısının olduğu kiteboarding ile dev dalgalara ve rüzgara meydan okuyan sporcular adeta denizde dans ediyor.

Hobi olarak başladığı kitboardingi sevdirmek ve öğretmek adına videolar çekip paylaşan Alper Sevgili, "Kiteboard geniş sahillerde ve sığ denizlerde yapılan bir spor. Türkiye'de Akyaka, Alaçatı, Urla ve Gökçeada da yapılıyor. Bursa'nın Mudanya ilçesi Ayazma sahili kiteboard için uygun bir yer. Denizi sığ olduğu için güvenli bir kiteboard alanı sağlıyor. Kiteboard 4 parçadan oluşuyor. Kite (uçurtma), bar (kontrol sistemi), harness (vücut askısı) ve board (uçurtma tahtası) ile oluşmakta. Kite (uçurtma) 5-15 metre arasında boy boy uçurtmalar var. Bar, uçurtmayı kontrol ettiğimiz üzerinde ipler olan çubuğun adı. Harness, belimize bağladığımız kemerin adı. Board ise suyun üzerinde kaydığımız tahtanın adı. Bunların dışında bir de güvenlik ipimiz olan leash var. Leash, gerektiği anda uçurtmayı etkisiz hale getiren güvenlik ipi. Bir de uçurtmayı şişirmek için pompaya ihtiyacınız olacak. Kiteboard rüzgar oldukça yaz kış yapılan bir spor. 3 veya 5 milimetrelik wetsuit denilen giysi ile kışın rüzgar olduğunda bile yapılabilir. Kiteboard yapabilmek için 15 ila 30 knot arasında bir rüzgara ihtiyaç var. 15 knot altında veya 30 knot üstünde kiteboard yapmanızı önermiyorum. Kiteboard okullarda alacağınız 5 ila 10 saatlik eğitimlerle herkesin rahatça öğrenebileceğini eğlenceli bir spor. Yapılabilecek en güzel doğa sporlarından diyebilirim. Kiteboard ile hem denizin hem de rüzgarın gücünü aynı anda hissediyorsunuz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mudanya'da Kiteboarding Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
14:31 İdol olarak gördüğü isim Arda Güler’e hayran kaldı İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:27 Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
14:18 O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7’sini dünyaya sattı O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
14:15 Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
14:14 Dünya devi Galatasaray’ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
14:10 Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 10:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da Kiteboarding Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.