Müdür Özsoy göreve başladı - Son Dakika
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Müdür Özsoy göreve başladı

18.05.2022 17:52
Müdür Özsoy göreve başladı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Arif Özsoy bugün göreve başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Arif Özsoy bugün göreve başladı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, 9 Mayıs 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Önceki gün Van'a gelen İl Müdürü Arif Özsoy, görevini İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir'den devraldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a görevini devrettiğini belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Arif Özsoy ise 2014 yılından bu yana bu görevi yürüten ve Van'a önemli hizmetlerde bulunan Nevzat İnanç'a Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde ve bundan sonraki iş ve aile yaşamında başarılar dileyerek, "Hizmet yarışında üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde ifa edebilmek adına hem şahsım olarak hem de kurum olarak gece gündüz çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a çiçek takdim edildi. Yapılan çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu. - VAN

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Kaynak: İHA

Yalçın Özdemir, Sakarya, gençlik, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Müdür Özsoy göreve başladı - Son Dakika


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