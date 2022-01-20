Üye Girişi
Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

20.01.2022 15:10
Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İlki 2019 yılında yapılan daha sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ara verilen, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, dün akşam kapalı spor salonumuzda oynanan birbirinden güzel final maçlarıyla sona erdi.

İlki 2019 yılında yapılan daha sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ara verilen, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, dün akşam kapalı spor salonumuzda oynanan birbirinden güzel final maçlarıyla sona erdi.

Yaklaşık iki ay süren müdürlükler arası voleybol turnuvasında final maçında rakibi itfaiye müdürlüğünü 3-0 yenen zabıta müdürlüğü şampiyon olurken, üçüncülük, dördüncülük maçında meclis üyelerini 3-1 yenen SANJET A.Ş üçüncü, meclis üyeleri ise dördüncü oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvasının kupa ve madalya töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, katılım yapan bütün takımlara ve seyircilere ayrı ayrı teşekkür ederek, dereceye giren takımlara göstermiş oldukları başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'unda katıldığı kupa töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Tortop, Başkan Çöl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Araz takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi
Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500

Sandıklı Belediyesi, Koronavirüs, Karahisar, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok         
15:11
CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor         
14:59
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement