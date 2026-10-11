Muğla Köyceğiz'de ilk kez yapılan SUP Türkiye Kano Şampiyonası 81 sporcuyla sona erdi - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de ilk kez yapılan SUP Türkiye Kano Şampiyonası 81 sporcuyla sona erdi

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Muğla Köyceğiz\'de ilk kez yapılan SUP Türkiye Kano Şampiyonası 81 sporcuyla sona erdi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk kez düzenlenen SUP Türkiye Kano Şampiyonası, Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'ndeki 200 metrelik parkurda 81 sporcunun mücadelesiyle sona erdi. İki gün süren eleme ve finallerin ardından dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk kez düzenlenen Stand Up Paddle (SUP) Türkiye Kano Şampiyonası tamamlandı.

Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan 200 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda, 18 yaş altı, açık ve master kategorilerinde kadın ve erkek 81 sporcu mücadele etti.

İki gün süren eleme ve final yarışlarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve federasyon temsilcileri katıldı.

Şampiyonanın kadınlar master kategorisinde Ekaterina Gordienko birinci, Burcu Öz ikinci, Nigar Gülcü üçüncü oldu. Erkeklerde ise Serdar Çakır birinciliği, Muhammet Güler ikinciliği, Zafer Benli üçüncülüğü elde etti.

Açık kategori kadınlarda Alkım Sarıca birinci, Sevgi Baskın ikinci, Zeynep Özün Yalçın üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde Yusuf Erken birinci, Muhammet Fethi Duruay ikinci, Tolga Yücel üçüncü oldu.

18 yaş altı kadınlarda Hayal Büçkün birinciliği, Gamze Ergin ikinciliği, Melike Karataş üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Emir Budak birinci, Aras Kalaycı ikinci, Halit Can Kılıç üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'deki ilk resmi SUP Türkiye Şampiyonası'nı Köyceğiz'in doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk şampiyonaya 81 sporcunun katılmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Kabakçı, "Üç hafta sonra Dünya Kupası'nın bir ayağını Kemer'de yapacağız. Bu spor her yaştan vatandaşımızın kolaylıkla yapabileceği bir spor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyona sonunda kadın ve erkeklerde derece yapan 2 sporcuya da SUP hediye edildi.

Kaynak: AA
KöyceğizTürkiyeMuğlaSporSon Dakika

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