Muğlalı okçular tarih yazdı - Son Dakika
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Muğlalı okçular tarih yazdı

08.05.2022 15:28
Muğlalı okçular tarih yazdı

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesporlu milli okçulardan Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalyayı boynuna taktı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesporlu milli okçulardan Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalyayı boynuna taktı. Yatağanlı aile hekimi ve okçuluk antrenörü olan Ejder Sözen'in yetiştirdiği sporculardan Songül Lök, altın madalya atışlarında Lüksemburglu Mariya Shkolna ile karşılaşmasını 140/140'lık skor sonrası beraberlik atışları ile tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı. Final turunda İtalyan Leonardo Costantino karşısında 143/141'lik skor elde eden Emircan Haney ise altın madalyaya ulaştı.

Muğla olarak A Milli Takım düzeyinde ilk madalyalarını kazandıklarını dile getiren Ejder Sözen, "Yoğun geçecek olan 2022 sezonu için düzenli olarak çalışıyoruz. Planlı, hedefler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte başta kulübümüz Muğla BŞB ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Okçuluk takımımız zaman içerisinde adından daha da fazla söz ettirerek kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Muğla Gençlik ve Spor ailesi olarak sporcularımızı ve antrenör Ejder Sözen'i tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.


Muğlalı okçular tarih yazdı
Muğlalı okçular tarih yazdı
Muğlalı okçular tarih yazdı
Muğlalı okçular tarih yazdı
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Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı Son dakika: Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı Okçuluk: Avrupa Grand Prix Okçuluk: Avrupa Grand Prix

Bulgaristan, Okçuluk, Milli, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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