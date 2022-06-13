Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika
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Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu

13.06.2022 22:23
Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımlar düzeyinde aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımlar düzeyinde aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Yine aralarında Büyükşehir sporcusu Emircan'ın da yer aldığı karışık Milli Takım, Belçika'yı 156-155 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök'ün yer aldığı A Milli Kız Takımı ise Estonya'yı 226-221 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Milli Takımda büyük bir başarıya imza atan Muğlalı okçular Emircan Haney ve Songül Lök başarıları Türkiye ve Muğla'da gurur kaynağı oldu.

Milli Takımı Okçularını Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarılar için kutlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu başarıda pay sahibi olan Büyükşehir Belediyesi sporcuları Emircan Haney ve Songül Lök'ü tebrik etti. Gürün, "Okçularımız hem Muğla'mıza hem de ülkemize büyük gurur yaşattı. Almanya'da Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımlar düzeyinde takımı ile Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz Emircan Haney'i, A Milli Kız Takımı ile Avrupa üçüncüsü olan Songül Lök'ü kutluyorum. Ayrıca Milli Takımımızın başarısında emeği geçen diğer tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA

Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu
Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Almanya, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı okçular Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika

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