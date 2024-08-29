Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan\'ı kadrosuna kattı

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı transfer etti. Erdoğan'ın tecrübesiyle takıma güç katması bekleniyor.

29.08.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, geçtiğimiz sezon Kuşadasıspor forması giyen 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Futbola Ankaraspor altyapısında başlayan ve profesyonel kariyerine bu kulüpte adım atan Erdoğan, tecrübesiyle takıma güç katması bekleniyor.

Oğuzhan Erdoğan, kariyeri boyunca Kırklarelispor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon FK, Manisa FK, Keçiörengücü, İskenderunspor, Düzcespor, Çankaya FK ve son olarak Kuşadasıspor gibi takımların formasını terletti. Toplamda 200 profesyonel maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 42 gol kaydetti.

Oğuzhan Erdoğan'ın Muğlaspor'a transferi için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, İdari Asbaşkan Durmuş Ali Öztürk, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, Sosyal Komite Üyesi Hüseyin Özcan ve Sportif Direktörü Ozan Özkan katıldı.

Yeni sezonda Muğlaspor forması giyecek olan Oğuzhan Erdoğan, takıma katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Menaf Kıyanç, transferin kulüp için hayırlı olmasını dileyerek Oğuzhan'ın Muğlaspor'a önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti. Muğlaspor camiası, tecrübeli futbolcunun katkısıyla yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Oğuzhan Erdoğan, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:36 Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement