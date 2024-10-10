Muğlaspor Penaltılarda Elendi - Son Dakika
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Muğlaspor Penaltılarda Elendi

Muğlaspor Penaltılarda Elendi

Muğlaspor, Sarıyer'e penaltılarla yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi. Maç büyük heyecana sahne oldu.

10.10.2024 12:22
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TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur mücadelesinde sahasında Sarıyer'i konuk eden 3'üncü Lig temsilcisi Muğlaspor gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine penaltılarla yenilerek elendi. Normal süresi Muğlaspor'un 90+9'uncu dakikada Serhat Enes'le attığı golle 2-2 sona eren maçın uzatma dakikaları da nefes kesti. Muğlaspor 91'inci dakikada Furkan ile 3-2 öne geçerken, 94'te skor 2-2 oldu. Bu kez 105'inci dakikada 4-3'lük skoru yakalayan yeşil-beyazlılar 1 dakika sonra kalesinde golü gördü. Büyük heyecana sahne olan maçta seri penaltılara gidildi ve Sarıyer 4-2'lik üstünlük kurarak kupada yoluna devam etti. Ligde namağlup 11 puanla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor'un teknik patronu Besim Durmuş, çok zevkli bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik ancak olmadı. Artık tamamen lige odaklanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Sarıyer, Türkiye, 3-sayfa, Turnuva, Futbol, Spor, Son Dakika

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