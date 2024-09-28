Muhittin Gürhan, Balkan Şampiyonu

Spor

Karadağ'ın Bar şehrinde düzenlenen 33. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, Siirtli Muhittin Gürhan 5 bin metre yarışında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Siirtli atlet Muhittin Gürhan, 33. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Makedonya'dan Ilija Kiroski 17 dakika 26 saniyeyle ikinci, Bosna-Hersek'ten Alisic Jasmin ise 19 dakika 25 saniyeyle üçüncü oldu.

Bu başarıyla yalnızca Siirt'i değil, tüm Türkiye'yi gururlandıran Gürhan, ayrıca bin 500 metre ve 3 bin metrede mücadele ederek Siirt'i temsil edecek. - SİİRT