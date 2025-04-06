Murat Şahin: İşimiz Daha Zorlaştı - Son Dakika
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Murat Şahin: İşimiz Daha Zorlaştı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, kazanamadıkları Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

06.04.2025 19:27
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- Murat Şahin: "İşimiz biraz daha zorlaştı, bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız"

MERSİN - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Eyüpspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Önümüzde 8 maçımız kaldı. Bundan sonra işimiz biraz daha zorlaştı, imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Eyüpspor'un, ligin yukarıya yakın, orta seviye takımlarından biri olduğunu belirten Şahin, "Bugün onlar da iyi mücadele etti ama maçın geneline baktığımızda mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Özellikle ikinci yarıda elimizden geldiğince maçı çevirmek için oyuncu grubum istekli ve arzululardı. Puan almak için gol atamak gerekiyor. Bugün onu yapamadık. Son vuruşlarda şansızdık. Yediğimiz gol ise kendi hatamızdan, tamamen bireysel hatalar zincirinden geldi gol. Yediğimiz gol, bizi biraz ilk yarı sendeletti. Orada maça asılmak için biraz zaman kaybı geçirdik. İkinci yarıda takımımın mücadelesi, isteği ve arzusundan memnunum. Önümüzde 8 maçımız kaldı. Kaybettiğimiz bu maçla işimiz biraz daha zorlaştı, imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız. Alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Murat Şahin, Hatayspor, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Şahin: İşimiz Daha Zorlaştı - Son Dakika

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