Muş'tan Uluslararası Rekor Başvuru - Son Dakika
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Muş'tan Uluslararası Rekor Başvuru

Muş\'tan Uluslararası Rekor Başvuru
31.07.2025 15:43
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Muş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın programına 21 proje ile en fazla başvuru yapan il oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Uluslararası Değişim Programı'na rekor başvuru yapan Muş, hazırladığı 21 projeyle 81 ili geride bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Değişim Programları kapsamında, 2025 yılı 3. başvuru döneminde ülke genelinde gençlik merkezlerinden 249 proje başvurusu alındı. Bu sayı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek başvuru olarak kayıtlara geçerken, zirvede yer alan il ise Muş oldu.

Uluslararası deneyim, kültürel etkileşim ve gönüllülük esasına dayalı programlara Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gelirken, Muş 21 proje başvurusuyla tüm illeri geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu. Başkent Ankara 19 başvuru ile ikinci sırada yer alırken, Muğla ise 17 projeyle üçüncü oldu.

Yapılan projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Muş'un gençleri yalnızca geleceğe değil, dünyaya hazırlanıyor. Muş'taki gençlerimiz, artık yalnızca kendi illerine değil, dünyaya hitap ediyor. Gençlik merkezlerimiz aracılığıyla yürütülen her proje, Muş'un potansiyelini ve dinamizmini ortaya koyuyor. Uluslararası Değişim Programlarına en fazla başvuru yapan il olmamız, bu toprağın çocuklarının hayal kurduğunu, emek verdiğini ve küresel ölçekte sorumluluk almak istediğini gösteriyor. Bu konuda gençlerimize ve bizlere her zaman destek olan Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Valimiz Avni Çakır'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize sağlanan imkanlar ile gençliğimizin önünü açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek fiziki altyapımız gerekse nitelikli gençlik çalışanlarımız sayesinde Muş, artık sadece bir şehir değil; fikir üreten, çözüm geliştiren ve dünya ile entegre olabilen bir gençlik merkezidir. Her geçen dönem daha da artan proje başvuruları, Muş'un gençlerimize yönelik sunduğumuz kaliteli gençlik hizmetlerinin ve etkin uluslararası vizyonun bir sonucudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yükselişini sürdüren Muş, bu alanda da Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerliyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yusuf Kılıç, Politika, Türkiye, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

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