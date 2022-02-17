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Mustafa Pektemek karantinada - Son Dakika

Mustafa Pektemek karantinada

17.02.2022 12:00
Mustafa Pektemek karantinada

Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı. Sarı kırmızılı takımın forvet futbolcularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen testin pozitif olduğu öğrenildi.

Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Pektemek, Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Pektemek karantinada - Son Dakika Spor


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