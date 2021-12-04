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'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı - Son Dakika

'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı

04.12.2021 11:10
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı

2020 yılında hayata geçen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında, engelli gençlerin ve çocukların spora teşvik edilmesiyle başarıdan başarıya koşan Mutlu Yüzler Projesinin sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel bir programa imza attı.

2020 yılında hayata geçen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında, engelli gençlerin ve çocukların spora teşvik edilmesiyle başarıdan başarıya koşan Mutlu Yüzler Projesinin sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel bir programa imza attı.

Mutlu Yüzler Projesi hayata geçtiğinden bu güne kadar 400'e yakın engelli bireye sporla birlikte hayata tutundurmuş ve projeye katılan çocuklar lisanslı sporcu olarak, ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele ederek, ülkemize ve Kayseri'ye birçok madalya kazandırdı. Mutlu Yüzler Projesi koordinatörlüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İl Kültür Merkezinde düzenlenen ve vatandaşlardan büyük ilgi gören programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, kulüp yöneticileri, sporcular ve 700'ü aşkın vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden program plaket töreniyle devam etti. Akabinde ise özel sporcular ve engelli çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

Program protokol üyeleri, antrenörler, öğretmenler, öğrenciler ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - KAYSERİ

'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı
'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı

Engelli, Kayseri, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mutlu Yüzler' projesi özel programa imza attı - Son Dakika Spor


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