Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak - Son Dakika
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Spor

Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

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Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Napoli'nin 2019 yılında Roma'dan transfer ettiği Kostas Manolas ve 2020'de Lille'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferleri mercek altına alındı. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis hakkında bu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı elde edildiği gerekçesiyle yargılanma talep edildi.

19.02.2025 20:31
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bazı futbolcu transferleri üzerinden kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması talep edildi. Usülsüzlük tespit edilen transferler arasında sezon başında Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen de bulunuyor.

'SAĞ KOLU'YLA MALİ USULSÜZLÜK YAPMIŞLAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

OSİMHEN TRANSFERİ MERCEK ALTINDA

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin 2019 yılında Roma'dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille kulübünden alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Savcıların talebinde, söz konusu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddiaları yer aldı.

Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

LAURENTİİS'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

De Laurentiis'in avukatı Fabio Fulgeri, savcıların talebini eleştirerek buna şaşırdığını ve herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savundu. Aurelio De Laurentiis ile kısa bir görüşme yaptığını da belirten Fulgeri, "Her zamanki gibi son derece sakin. Biz, herhangi bir suç veya usulsüzlük yapmadığımızın bilinciyle bu süreci büyük bir huzurla yürütüyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı, ön duruşma hakimi verecek." dedi.

Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aurelio De Laurentiis, Kostas Manolas, Victor Osimhen, Galatasaray, Lille OSC, Futbol, Napoli, Lille, Hukuk, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • şah İsmail Bebe:
    galatasaray ne zaman yargılanacak ? 25 18 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Gs italyada olsa çokdan küme düşürülmüştü ama rte gizli gsli 21 12 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 İTALYADA OLSA DEMEKKİ VAY HALİNE. DİREKT KAPATIRLAR. 19 13 Yanıtla
  • İbrahim:
    şikesporla hüllespor arasındaki yönetici ve transfer alışverişlerini inceleyecek federeasyon yok malesef, yalıozman tam bi görev adamı :) 28 4 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN:
    BEN BUNA ADALET DERİM İŞALLAH DÖRT BÜYÜK TAKIM DA BİR GÜN İNCELENİR ŞAHISLAR KULÜPLERİ BORÇ BATAĞINA SURUKLUYOR 28 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    buyur burdan yak darisi bizim kuluplerin basina bunlat dernek degilmi icisleri bakanligi el atmali 20 1 Yanıtla
  • said örücü:
    Osimhen dünyanın en iyi forvertlerinden biridir. Napoli sezon başında kadro dışı yerine bu adamı kiralayacağını ilan etse en az 10 milyon avro senelik kiralama ücreti verilirdi ama benm kafama bedelsiz GS ye gelmesi yatmıyor ACABA NAPOLİYE AÇIKTAN PARA VERİLDİ Mİ 12 7 Yanıtla
  • AlexArda:
    6sye göz yumuyolar bizde 5 2 Yanıtla
  • Selcuk Nalbant:
    Ulan adamı Galatasaray’a vermediler diye başkanın ipini çektiler ???????? 3 2 Yanıtla
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