Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler - Son Dakika
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Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler

Napoli\'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray\'dan bakın ne istediler
14.07.2025 18:47
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray ile yapılan 75 milyon euroluk anlaşmaya, %20 sonraki satıştan pay maddesi eklemek istedi. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Galatasaray ve Napoli arasında Victor Osimhen transferi için pazarlıklar kıran kırana sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

NAPOLI'NİN GALATASARAY'DAN YENİ İSTEĞİ

Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, Sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk peşin ödeme teklifini kabul etti ancak Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi. İtalyan devinin geri kalan 35 milyon euronun 2026 yılında ödenmesini talep ettiği ayrıca Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep ettiği belirtildi.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın teklifi düşünmeden reddettiği, Napoli'ye Osimhen'in bir sonraki transferinde pay vermek istemediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

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