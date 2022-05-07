Nazilli Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor: 3-1

07.05.2022 16:59
Nazilli Belediyespor: 3-1

STAT: Şanlıurfa GAP HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk ŞANLIURFASPOR: Kadir - Caner, Vedat (Dk. 80 Güven), Muhammed Samed (Dk. 83 Halil Altun), Ali Yıldız (Dk. 65 Süleyman), Ferhan (Dk. 80 Mehmet Çelik), Emir (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk  ŞANLIURFASPOR: Kadir - Caner, Vedat (Dk. 80 Güven), Muhammed Samed (Dk. 83 Halil Altun), Ali Yıldız (Dk. 65 Süleyman), Ferhan (Dk. 80 Mehmet Çelik), Emir (Dk. 65 Mehmet Fatih), Sinan, Burak Asan, Tenar, Muhammed RaşitNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Alper - Mehmet Ersavaş, Ebu Sıddık, Cemal, Ekin (Dk. 72 Selçuk), Furkan, Emre, Baran, Berkay Ayoğmuş, Fatih (Dk. 78 Selçuk), AhmetGOLLER: Dk. 41 ve Dk. 75 (P) Sinan, Dk. 46 Taner (Şanlıurfaspor) - Dk. 83 Ahmet (Nazilli Belediyespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 38'inci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi.41'inci dakikada Ferhan'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Sinan, kafa vuruşuyla topu filelerle buluştu: 1-0.46'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Taner sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.75'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Sinan topu ağlara buluşturdu: 3-0.83'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Ahmet güzel bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-1.

Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
Nazilli Belediyespor: 3-1
YORUMLAR
500
Nazilli'de 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi Nazilli'de 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi Başkan Özcan'dan annelere anlamlı hediye Başkan Özcan'dan annelere anlamlı hediye

Şanlıurfaspor, Mehmet Çelik, Halil Altun, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor: 3-1 - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:46 Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
15:55 Survivor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement