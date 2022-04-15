Nazilli Belediyespor'a 13 Milyonluk sponsorluk desteği - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, iş insanı Rıdvan Eşin'e ait firma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan 4 yıllık protokol ile 13 milyon TL karşılığında Nazilli Belediyespor'un ismi Eşin Group Nazilli Belediyespor olarak değişecek.

TFF 2. lig beyaz grup ekiplerinden Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor, profesyonel futbol takımının isim sponsorluğu için Aydın'ın önde gelen firmalarından Eşin Group ile anlaştı. Törene Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Ünal Önal ve Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski Kulüp Başkanı Özgen Türker katıldı. Yapılan protokolle Eşin Group, ilk yıl 2 buçuk, ikinci yıl 3, üçüncü yıl 3 buçuk, dördüncü yıl 4 milyon TL olmak üzere toplamda 13 milyon TL ödeme gerçekleştirecek. 2+2 olarak 4 yıllık yapılan anlaşmanın yanı sıra stadyum içinde reklam panosu, şehrin giriş çıkışları ve çeşitli noktalarında billboardlar da sözleşmenin içerisinde yer aldı.

Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Aydın'ı profesyonel liglerde en üst seviyede temsil eden Nazilli Belediyespor'a yatırım yapmak istediklerini belirtti. Eşin, "Spor, toplumlara olumlu yönde etki yapıyor. Bu takım bir şahsın veya partinin değil Nazilli'nin takımı. Bunu Nazilli'de çok iyi gördüm. Geçtiğimiz hafta Uşakspor maçınızı seyrettiğimde tribünde her siyasi partiden insanları görmem de sponsor olmamda etkili oldu. Nazilli Belediyespor, Aydın'ımızın önemli bir değeri. Rabbim bizim için ve memleketimizin geleceği, gençlerimizin gelişimi için hayırlara vesile kılsın" dedi.

Nazilli Belediyespor tarihinde bir ilke yönetim kurulu olarak imza atmanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal; "Bugün camiamıza Eşin Group'un sahibi Rıdvan Eşin katıldı. Böyle anlaşmalar öncelikle saygı gerektiren anlaşmalardır. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Rıdvan bey de Nazilli Belediyespor'a maddi destekte bulunuyor. Bizim gibi kulüplerin böyle desteklere ihtiyacı var. Nazilli'miz ve Aydın'ımız, yöneticilerimiz ve kulübümüz adına kendisine teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyespor'a hoş geldiniz diyorum" dedi.

Nazilli Belediyespor'un çok iyi yerlere geleceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Nazilli'miz herşeyin daha iyisini hak ediyor. Herkesin dişinden tırnağından arttırdığı çalışmalarla gelebildiğimiz nokta buydu. Diğer değerli sponsorlarımızla ve Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin ile daha ileriye gidebileceğiz. Bu şekilde bir sponsorluk Nazilli'de bir ilk oluyor. Gerçekten çok büyük emekler harcanıyor. Artık buranın bir futbolcu fabrikası olması gerekiyor. Gerek alt yapısıyla gerekse futbolcularımızla olsun şimdiye kadar bir düzene oturturduk. Bundan sonrada inşallah arkadaşlarımızla hep birlikte üst lige geçip daha başaralı olacağımıza inanıyorum. Bu konuda değerli meslektaşım Rıdvan Eşin'e teşekkür ediyorum. Yarınların çok güzel olacağına inanıyorum. Aydın genelinde düşündüğümüzde ciddi bir destek. Geçen sene burada hep birlikte kutladığımız şampiyonluğu bu yıl ya da gelecek yıl hep birlikte kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN