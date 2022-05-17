Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak

17.05.2022 12:03
Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak

TFF 2'nci Lig'de sezonu tamamladıktan sonra planlama çalışmalarına erken başlayan Nazilli Belediyespor, altyapıya yatırım yapacak.

TFF 2'nci Lig'de sezonu tamamladıktan sonra planlama çalışmalarına erken başlayan Nazilli Belediyespor, altyapıya yatırım yapacak. Siyah-beyazlılar yeni dönemde kulübün altyapısını oyuncu fabrikasına çevirmeye çalışacak.

Nazilli Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Baskın Aksoy, Süper Lig seviyesinde tesislere sahip olduklarını ancak bu imkanların bugüne kadar verimli bir şekilde kullanılmadığını belirtti. Hedeflerinin oyuncu yetiştirip satarak kulübe gelir getirmek olduğunu belirten Aksoy, "Biz Nazilli Belediyespor olarak her yıl dışarıdan futbolcu alıp milyonlarca TL para harcıyoruz. Bunu değiştirmek için yönetim kurulu olarak çok önemli bir adım attık. Kulübün altyapısını futbolcu yetiştiren bir fabrikaya dönüştürmek istiyoruz. Aydınlı ve Nazillili çocuklarımızın, gençlerimizin hepsi yetenekli çocuklar. Biz yetiştirip, oynatıp, satacağız. Yetiştirdiğimiz oyuncunun önce A takımda oynaması ardından giderken kulübe bonservis kazandırması lazım. Böyle devam edersek kulübümüzün de bütçesi zamanla artacaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor altyapı devrimi yapacak - Son Dakika


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