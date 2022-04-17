Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1 - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1

17.04.2022 17:05
Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Ersin Erbay (xx), Akın Karabacak (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Cemal (xx) (Dk. 77 Hasan Yurtseven x), Koray (xx), Mert Er (xxx), Bünyamin (xx), Mert Çapar (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Ersin Erbay (xx), Akın Karabacak (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Cemal (xx) (Dk. 77 Hasan Yurtseven x), Koray (xx), Mert Er (xxx), Bünyamin (xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 89 Fatih Üge), Aytaç (xx), Ahmet (x) (Dk. 69 Ömer xxx)ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (xx) - Kamil (xx), Taner (xx), Aykut (xx), Çağrı (xx), Yusuf (x) (Dk. 88 Rahmi Can), Serdar (xx), Mustafa (xx), Abdulkadir (xxx), Hasan (x) (Dk. 60 Alim x), Mücahit (x) (Dk. 64 Semih x)GOLLER: Dk. 74 Abdulkadir (Ankara Demirspor), Dk. 86 Ömer (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Selçuk, Bünyamin (Nazilli Belediyespor), Semih, Taner (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, evinde Ankara Demirspor'la da yenişemedi: 1-1.Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Ankara Demirspor 74'üncü dakikada Abdulkadir'in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Nazilli Belediyespor 86'da Ömer'le yenilgiden kurtuldu. Nazilli Belediyespor bu skorun ardından son 3 hafta öncesi 42 puana yükselirken, Başkent ekibi de puanını 46 yaptı.


- Nazilli
YORUMLAR
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Hasan Yurtseven, Hisarcık, Nazilli, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1 - Son Dakika
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