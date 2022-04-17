Nazilli Belediyespor - Ankara Demirspor: 1-1 - Son Dakika

STAT: İlçe

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Ersin Erbay (xx), Akın Karabacak (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, evinde Ankara Demirspor'la da yenişemedi: 1-1.Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Ankara Demirspor 74'üncü dakikada Abdulkadir'in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Nazilli Belediyespor 86'da Ömer'le yenilgiden kurtuldu. Nazilli Belediyespor bu skorun ardından son 3 hafta öncesi 42 puana yükselirken, Başkent ekibi de puanını 46 yaptı.

- Nazilli