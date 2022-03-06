Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi

06.03.2022 11:56
Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'a da 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Nazilli Belediyespor, teknik direktörlük görevine bir süredir görüştüğü Taner Öcal'ı getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'a da 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Nazilli Belediyespor, teknik direktörlük görevine bir süredir görüştüğü Taner Öcal'ı getirdi. Ligde son 3 karşılaşmaya Antrenör Ayhan Yıldız yönetiminde çıkıp 3 mağlubiyetle Play-Off hedefinin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, 60 yaşındaki Taner Öcal'la Isparta mücadalesi sonrası 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli teknik adam ile karşılaşmanın ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve istifa eden Soner Yelkovan'ın yerine kulüp başkanlığına getirilmesi planlanan Ünal Önal ile bir araya gelip anlıştı. Kariyerinde daha önce Hacettepespor, Ankargücü, Kahramanmaraş Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Diyarbekirspor, Karabükspor, Kırşehirspor, Nevşehir Belediyespor gibi ekiplerde görev yapan Öcal'ın hemen işbaşı yaparak takımı çarşamba günü oynanacak Amed Sportif maçına çıkaracağı açıklandı.


- Nazilli
Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi
Nazilli Belediyespor'da Öcal dönemi
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Futbol Federasyonu, Play Off, Isparta, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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