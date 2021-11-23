Nazilli'de golcüler mesaide

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftayı bay geçirecek Nazilli Belediyespor'da teknik heyet gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için forvet oyuncularına ekstra çalışmalar yaptıracak. Ligde 13 maçta 13 gol kaydeden Play-Off yarışındaki siyah-beyazlılar, daha skorer bir ekip olmak için kolları sıvadı. Teknik heyet, 5 Aralık'ta deplasmanda oynanacak Ankara Demirspor maçına kadar hücum oyuncularını özel olarak hazırlayacak.

Bu maç öncesi 2 Aralık'ta kupada Ankaragücü ile karşılaşacak Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'ın öğrencileriyle bire bir görüşmeler de yapacağı öğrenildi. Nazilli'de Mehmet Özdıraz ve Mert Çapar 3'er, Bünyamin Cesur, Emre Toptan, Hasan Demir, Koray Baykara, Muhammet Ali Aydın ve Onur Demir ise 1'er gol kaydetti.