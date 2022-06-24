TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Mert Çapar'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten, "Bir Gün Tekrar Buluşacağız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor'umuzun şanlı formasını 9 yıldır üzerinde başarıyla terleten, şehrimizin çocuğu Mert Çapar'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Mert" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nazilli'den Mert Çapar'a veda - Son Dakika

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