Nazilli'den Mert Çapar'a veda - Son Dakika
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Nazilli'den Mert Çapar'a veda

24.06.2022 11:34
Nazilli'den Mert Çapar'a veda

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Mert Çapar'la yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Mert Çapar'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten, "Bir Gün Tekrar Buluşacağız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor'umuzun şanlı formasını 9 yıldır üzerinde başarıyla terleten, şehrimizin çocuğu Mert Çapar'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Mert" ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Şanlıurfaspor'la anlaştığı iddia edildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'den Mert Çapar'a veda - Son Dakika

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