Nazmi Kahveciler 50 yaşında dünya şampiyonu oldu, üçüncü altını hedefliyor

Ürdün'de düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 50 yaşında altın madalya kazanan Kocaelili milli güreşçi Nazmi Kahveciler, gelecek yıl Hırvatistan'da yapılacak organizasyonda üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Başkent Amman'da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 100 kiloda mücadele eden Nazmi Kahveciler, Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu arasında altın madalya kazanan tek isim oldu. Yaklaşık 6 ay boyunca öğrencileriyle birlikte antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan Kahveciler, finalde geçen yılın dünya şampiyonu ABD'li rakibini yenerek zirveye çıktı.

"Bu başarı hepimizin"

Başiskele Belediyesi Spor ve İnci Spor bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan Kahveciler, elde ettiği başarıyı öğrencilerine armağan ettiğini söyledi. Şampiyonaya uzun süre hazırlandığını anlatan Kahveciler, "6 ay bu salonda hazırlandım. 6 ay boyunca öğrencilerimle birlikte çalıştım. Bu başarı, bu kazancımız, altın madalyamız hepimizindir. Onların da bu şampiyonaya hazırlanırken bana çok katkıları oldu. Çok antrenman yaptık. Beraber çalıştık, beraber kazandık" dedi.

"Kendi kendime 'Bu sene o sene' dedim"

Güreşe 11 yaşında başladığını ve 12 yıl önce de dünya şampiyonluğu yaşadığını belirten Kahveciler, bu süreçte katıldığı organizasyonlarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ettiğini dile getirdi. Bu yıl şampiyonluk için daha disiplinli hazırlandığını vurgulayan Kahveciler, "Kendi kendime 'Bu sene o sene' dedim. Daha planlı, daha prensipli, daha disiplinli çalıştım ve çok inandım. İnandım ve başardım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"Finalde geçen senenin dünya şampiyonunu yendim"

Şampiyonadaki karşılaşmalarına değinen Kahveciler, ilk turu maç yapmadan geçtiğini, ardından Rus rakibini 12-0, Iraklı rakibini 10-0 ve Moğol rakibini 4-0 mağlup ettiğini anlattı. Kahveciler şöyle devam etti:

"Finalde geçen senenin dünya şampiyonu Amerikalı güreşçiyi 15-4 yendim. En zorlu karşılaşmam o oldu. Onu da farklı yendim. Şampiyonluk benim için büyük bir mutluluk. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Önce aileme, çocuklarıma haber verdim. Sonra sosyal medyada paylaştım. O paylaşımlar milyonlara ulaştı. Milyonlarca insan izledi, binlerce insan paylaştı. Çok güzel bir duygu."

"Çalışan kazanır"

Bir fabrikada itfaiyeci olarak görev yapan Kahveciler, iş çıkışında güreş salonuna giderek önce öğrencilerini çalıştırdığını, ardından kendi antrenmanını yaptığını anlattı. Yoğun çalışma temposuna rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Nazmi Kahveciler, "Saat 16.00'da işim bitiyor, 16.30'da buraya geliyorum. 16.30'dan 18.00'e kadar öğrencilerimi çalıştırıyorum. 18.00'den 19.30'a kadar ben çalışıyorum. Her gün üç saat sporla geçiyor. Sabah 07.00'de çıktığım serüven akşam 19.00'da bitiyor. Gerçekten çok çalıştım. Gençlere çok çalışmalarını öneririm. Bu iş çalışma işi. Çalışan kazanır. Kesinlikle çalışmaları lazım, çok çalışmaları lazım. Ben bu yaşta çok çalıştım" ifadesini kullandı.

Hedefi öğrencilerinden dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek

Yüzlerce öğrenciye güreş eğitimi verdiğini belirten Kahveciler, en büyük hayalinin yetiştirdiği sporcuların dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanması olduğunu dile getirdi. Şampiyonluğunu öğrencilerine armağan ettiğini ifade eden Kahveciler, "En büyük hedefim, en büyük idealim, inşallah yetiştirdiğim öğrencilerden birkaç tanesinin dünya olimpiyat şampiyonu olması. Bundan sonraki enerjimi onlar için harcayacağım. Şampiyonluğu öğrencilerime armağan ediyorum. Benden bu şampiyonluğu örnek alıp hocaları gibi ileride dünya ve olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşımızı göndere çektirmelerini istiyorum" diye konuştu.

"Üçüncü dünya şampiyonluğumu kazanmak istiyorum"

Gelecek yıl düzenlenecek şampiyonada yeniden zirveye çıkmayı hedeflediğini dile getiren Kahveciler, "Önümüzdeki sene Hırvatistan'da Dünya Şampiyonası var. Unvanımı koruyup 2027 yılında tekrar dünya şampiyonu olmak, üçüncü şampiyonluğumu kazanmayı çok istiyorum" dedi.

Öğrencilerinin de yeni başarılara ulaşması için çalışacağını belirten Kahveciler, "Bu sene öğrencilerimin Kocaeli şampiyonaları var. Önce onları oraya sokacağım. Kocaeli şampiyonasından sonra Marmara Şampiyonası, ardından Türkiye Şampiyonası var. Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girenler milli takıma seçiliyor. İlk hedefim, 2027 yılında öğrencilerimden birkaçını milli takıma göndermek. Ondan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmek" şeklinde konuştu.