Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı! - Son Dakika
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Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!

17.04.2022 20:59

Adı zaman zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Saurez, MLS'e gidiyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den gelen teklife sıcak bakan Uruguaylı futbolcunun, kısa süre içerisinde ABD ekibine resmi imzayı atacağı konuşuluyor.

Yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Luis Suarez ismi gündeme gelmişti. İki kulübe de menajerler vasıtasıyla önerilen yıldız golcü, yeni rotasını çizdi.

INTER MIAMI'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu Atletico Madrid'le olan sözleşmesi bitecek Luis Suares, Inter Miami'nin teklifini kabul etti. Uruguaylı golcü, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu. Öte yandan deneyimli futbolcuyla, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'un da ilgisi bulunuyor.

Süper Lig'e mi geliyor? Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı söylentilerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

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