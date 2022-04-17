Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı! - Son Dakika

Yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Luis Suarez ismi gündeme gelmişti. İki kulübe de menajerler vasıtasıyla önerilen yıldız golcü, yeni rotasını çizdi.

INTER MIAMI'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu Atletico Madrid'le olan sözleşmesi bitecek Luis Suares, Inter Miami'nin teklifini kabul etti. Uruguaylı golcü, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu. Öte yandan deneyimli futbolcuyla, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'un da ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı söylentilerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.