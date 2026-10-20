Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket - Son Dakika
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Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

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Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
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Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 kurtarış yaparak kalesini gole kapatan Andre Onana, maçın en dikkat çeken hareketlerinden birine imza attı. Rakibinin baskısı sırasında topu eline alan Kamerunlu kaleci, kendisini bir anda yere bırakarak Beşiktaşlı futbolcuyla adeta alay etti. Onana'nın o anları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Karşılaşmanın en ilginç anlarından biri Trabzonspor ceza sahasında yaşandı. Beşiktaşlı futbolcunun baskısıyla karşılaşan Onana, topu kontrol ettikten sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Topu eline alan deneyimli kaleci, rakibi hemen yakınındayken kendisini bir anda yere bıraktı. Onana'nın rahat tavırlarla yaptığı bu hareket, rakibiyle alay ettiği şeklinde yorumlandı.

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

7 KURTARIŞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş'ın hücumlarında kalesinde başarılı bir performans sergileyen Onana, mücadeleyi 7 kurtarışla tamamladı. Siyah-beyazlıların gol girişimlerine izin vermeyen Kamerunlu eldiven, Trabzonspor'un sahadan gol yemeden ayrılmasında önemli rol oynadı. Ancak maçın ardından kurtarışları kadar, rakibinin karşısında kendisini yere bıraktığı pozisyon da konuşuldu.

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

O ANLAR BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Onana'nın topu kontrol ettikten sonra yere uzandığı görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kamerunlu kalecinin hareketi, bazı futbolseverler tarafından özgüven gösterisi olarak değerlendirilirken bazıları ise rakibe yönelik alaycı bir davranış olarak yorumladı.

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

TRABZONSPOR DERBİYİ 2-0 KAZANDI

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.

Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Auto OlaysızTrabzonsporBeşiktaşSporSon Dakika

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