Necip Sever son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş eski yönetim kurulu üyelerinden Necip Sever son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saf tuttu.

Beşiktaş Genel Kurul ve eski yönetim üyesi Necip Sever'in cenazesi, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

İlk olarak Vodafone Park'ta bulunan kulüp binası önünde anma töreni düzenlenen Sever için daha sonra Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin de cenazesi öğle namazını müteakip Fatih Camii avlusuna getirilirken, yan yana kılınan cenaze namazlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL