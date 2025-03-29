Canlı anlatım! Derbide tempo çok yüksek

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

ASLAN YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Svensson, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Ernest Muçi, Rashica, Rafa Silva.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

CANLI ANLATIM

15' Barış Alper ile Emirhan'ın girdiği ikili mücadelede Emirhan yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

15' Barış Alper ile Emirhan'ın girdiği ikili mücadelede Emirhan yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Galatasaray yedek kulübesinden bir personel, pozisyona itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

14' Torreira'nın uzun topunda Morata'nın şutu ağlara gitti fakat ofsayt bayrağı havada.

12' Masuaku ile Barış Alper'in ikili mücadelesinde Beşiktaş lehine elle oynama kararı çıktı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

9' Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortsaında Rafa Silva topu iyi kontrol edemedi.

8' Alvaro Morata'nın Joao Mario'ya yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

6' Osimhen sağ kanatta topla buluşan ve içeriye ortayı yaptı. Paulista'ya çarpan top kaleci Mert'te kaldı.

5' İki takım da baskılı oynuyor...

2' Abdülkerim'in uzun pasında top direkt olarak taca çıktı.

1' Derbi başladı! İki takıma da başarılar...