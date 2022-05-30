Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

30.05.2022 09:41

- Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, Türkiye'nin birinci dünyanın ise ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyor.

- Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

BİTLİS - Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, Türkiye'nin birinci dünyanın ise ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyor.

Çalışmalarını ya Tatvan sahil yolunda ya da Nemrut yolunda gerçekleştiren kayakçılar, haziran ayı içinde yapılacak olan Türkiye şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Çalışmalar için elverişli olan Nemrut Krater Gölü yolundaki çalışmalara 25 sporcu, Tekerlekli Kayak Antrenörleri Celal Apak ve Muhammed Can Kurtkan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın belirli günleri ve hafta sonları araç trafiğinin hiç olmadığı veya çok az olduğu yerleri seçerek çalışan sporcular, hem eğlenip hem de antrenmanlarını yapıyorlar.

"İnşallah Anadolu'nun en iyi yıldızlarını çıkarırız"

Tekerlekli Kayak Antrenörü Muhammed Can Kurtkan, kışın kayaklı koşu yazın ise tekerlekli kayak sporu ile iki mevsim sporla iç içe olduklarını söyledi. Kurtkan, "Kışın kar üzerinde kayaklı koşu yazın ise asfalt üzerinde tekerlekli kayak antrenmanlarımız oluyor. Şu anda antrenmanlarımızı Nemrut Krater Gölü yolunda gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25-30 sporcumuz var, günlük antrenmanlarımızı burada ya da Tatvan sahil yolunda yapıyoruz. Çalıştığımız yerin rakımı 1800 ile 2000 arasında ve yaptığımız spora da uygun. Haziran ayı içerisinde Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası yarışlarımız var. İnşallah Bitlis'imizden de Türkiye şampiyonları çıkarırız. Yine haziran ayında Anadolu Yıldızları dediğimiz yarışmalarımız var. Bu yarışlardan da inşallah Anadolu'nun en iyi yıldızlarını çıkarırız" dedi.

Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

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Kaynak: İHA

Türkiye, Haziran, Bitlis, Nemrut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar - Son Dakika


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