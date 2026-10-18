Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Adana 01 FK'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi

Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Adana 01 FK'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 7. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup'ta Muşspor, Ankaraspor'u 4-2; Kırmızı Grup'ta Adana 01 FK, Karacabey Belediyespor'u 4-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1
68 Aksaray Belediyespor- Adana Demirspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2
İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1
Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Muşspor- Ankaraspor: 4-2
Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1
Adana 01 FK- Karacabey Belediyespor: 4-0
Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2
Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2
Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Kaynak: AA
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