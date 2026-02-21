Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta 3, Beyaz Grup'ta ise 27. hafta 2 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Adanaspor-Fethiyespor: 0-6
ISBAŞ Isparta 32-Güzide Gebzespor: 2-2
Menemen FK-Bursaspor: 1-3
Beyaz Grup:
Beykoz Anadoluspor-Sultan Su İnegölspor: 0-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Hafta Açılışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?